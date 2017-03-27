Свердловчанка на инвалидном кресле стала моделью на дизайнерском показе в Москве
27 марта 2017, 08:40Общество
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Накануне в Москве состоялась Неделя моды. Одной из участниц стала жительница Свердловской области, прикованная к инвалидному креслу.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудница областного МЧС Анастасия Немец демонстрировала наряды в рамках интеграционного показа под названием «Я продолжаю идти. Подиум успеха». Анастасия облачилась в элегантный образ от молодого дизайнера Татьяны Мальчиковой.
Это уже третий модный выход для Анастасии Немец. Женщина ведет активную деятельность по защите прав инвалидов, пишет «Областная газета». Она является куратором проекта «За честные закупки» помимо деятельности на основной работе.
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