Уход и окрашивание накладных волос на заколках

Также не следует забывать, что сырье для наборов должно быть качественным. Ухаживать за некачественными волосами нет смысла, они в любом случае очень быстро «выйдут из строя». Хорошую продукцию, отвечающую всем запросам девушек и гарантирующую ожидаемый эффект можно найти в интернет-магазине 50sm.ru/volosy-na-zakolkah/. А теперь подробнее об уходе.

Правильное мытьё и сушка накладных волос

1) Накладные пряди рекомендуется мыть по мере необходимости в какой- либо ёмкости с теплой водой с помощью «мягкого» шампуня.

2) После помывки на волосы следует нанести увлажняющий кондиционер или маску и подождать необходимое время.

3) Далее пряди нужно высушить. Этот этап очень важный, так как от неправильного просушивания волосы могут потерять свой первоначальный вид. Фен нельзя использовать на режиме горячего воздуха. Также мастера не рекомендуют быструю сушку.

4) А лучшим методом является естественная сушка на сухом полотенце. Волосы перед этим аккуратно расчёсывают.

Окрашивание накладных волос

Натуральные модели лучше переносят окраску или мелирование. Искусственный же волос может не дать ожидаемого результата. Процедура осветления очень вредна для собственной шевелюры, не говоря уже о срезах, срок носки которых после этого резко снижается, поэтому осветлять наращенные волосы крайне не рекомендуется.

План проведения процедуры окрашивания дома:

1) Первое - хорошо промыть и немного просушить накладные волосы.

2) Приготовить красящий состав, строго следуя инструкции.

3) Обработать локоны составом по всей длине.

4) Структура накладных прядей чувствительна к химическому влиянию больше чем настоящие волосы. Поэтому время, выделенное на окрашивание нужно немного уменьшить.

5) Далее волосы необходимо промыть водой и нанести кондиционер (он находится в комплекте вместе с краской).