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16,5 млн рублей будут направлены на газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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16,5 млн рублей будут направлены на газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле

27 марта, 12:45Общество
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