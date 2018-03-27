3 дня траура: Владимир Путин и жители Кемерово почтили память жертв пожара (ФОТО)

Люди собрались у статуи Ангела, который считается покровителем Кузбасса.

Также сегодня утром Владимир Путин возложил цветы у стихийного мемориала у ТЦ и осмотрел фасад здания.

В пожаре погибли 64 человека. В России объявлен траур до 29 марта, сообщают «Известия».