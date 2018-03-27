3 дня траура: Владимир Путин и жители Кемерово почтили память жертв пожара (ФОТО)
27 марта, 10:45Общество
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Более 300 жителей Кемерово собрались 27 марта на площади Советов, чтобы почтить память погибших в пожаре ТЦ «Зимняя вишня». Также рано утром в Кемерово прибыл Владимир Путин.
Люди собрались у статуи Ангела, который считается покровителем Кузбасса.
Также сегодня утром Владимир Путин возложил цветы у стихийного мемориала у ТЦ и осмотрел фасад здания.
В пожаре погибли 64 человека. В России объявлен траур до 29 марта, сообщают «Известия».
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