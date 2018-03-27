Два жителя Кушвы получили срок за приобретение наркотиков через интернет
Два жителя Кушвы решили приобрести наркотическое средство через интернет. Получить купленный товар они должны были при помощи «закладки» на улице Черных в Нижнем Тагиле. Однако распробовать купленный наркотик они не успели, так как через какое-то время после забора содержимого «закладки» были задержаны сотрудниками полиции.
В феврале 2018 года два жителя Кушвы купили в интернете наркотическое вещество массой 0,48 грамма.
Забрать купленный товар нужно было в Нижнем Тагиле. Через терминал на железнодорожном вокзале покупатели внесли средства и получили информацию о том, что «закладка» находится на улице Черных.
Через некоторое время после получения товара на руки мужчин задержала полиция. Против задержанных было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение наркотического средства без цели сбыта, совершенное в крупном размере и в марте 2018 года суд вынес обвинительное заключение по делу.
Одному из обвиняемых было назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев в колонии строго режима, так как ранее он уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Второй подсудимый получил 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 3 года, сообщает пресс-служба Нижнетагильской транспортной прокуратуры.
© TagilCity.ru