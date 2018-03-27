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Новости Нижнего Тагила

Лжегазовики получили 23 года тюрьмы на троих за обман свердловских пенсионеров (ФОТО)

27 марта 2018, 09:00Добавить новость
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В Первоуральске к тюремному сроку приговорили лжегазовиков, которые обманули 19 пенсионеров на территории Свердловской области и Пермского края. Общая сумма ущерба составила 125 тысяч рублей.

Группа из трёх человек – двух мужчин и женщины – действовала в регионах в период с декабря 2016 по январь 2017 года. Деятельность мошенников была ориентирована исключительно на пожилых людей.

Преступники приходили в квартиры граждан под видом сотрудников газовой службы и предлагали жильцам установку «сигнализатора загазованности». Члены банды имели при себе атрибуты, якобы подтверждающие их работу – спецодежда, розетки с таймером, устройства, квитанции и купон-заказы. За установку они брали от 3 000 до 18 500 тысяч рублей.

Сообщается, что до этого мошенники пытались продавать фильтры для воды, однако бизнес развалился. Граждан задержали 9 февраля 2017 года, в день попытки очередного преступления.

Двое мужчин получили по 8 лет тюрьмы, причём один из них проведёт срок в колонии строгого режима. Женщине назначили 7,5 лет колонии общего режима, передаёт пресс-секретарь МВД России по региону Валерий Горелых.

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Фото: полковник В. Горелых
 
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