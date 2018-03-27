Михаил Аршанский избран руководителем общественной палаты Нижнего Тагила (ВИДЕО)

26 марта в мэрии Нижнего Тагила были подведены итоги работы первого состава общественной палаты города. Руководителем палаты вновь был избран Михаил Аршанский.

За 2 года работы прошло 21 заседание, на которых представителями общественности рассмотрено 55 различных тем и вопросов.



Напомним, всего в состав палаты входит 18 человек: 6 назначает глава города, 6 - депутаты городской думы, остальных выбирают члены палаты.



На заседании обновился состав: палату покинули 9 человек, вместо них прибыли новые общественные деятели.



1 марта члены общественной палаты обсудили с Сергеем Носовым развитие Нижнего Тагила.



