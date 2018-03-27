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Новости Нижнего Тагила

Михаил Аршанский избран руководителем общественной палаты Нижнего Тагила (ВИДЕО)

27 марта 2018, 13:25Добавить новость
Нижний Тагил,общественная палата,заседание,состав,Михаил Аршанский
26 марта в мэрии Нижнего Тагила были подведены итоги работы первого состава общественной палаты города. Руководителем палаты вновь был избран Михаил Аршанский.

За 2 года работы прошло 21 заседание, на которых представителями общественности рассмотрено 55 различных тем и вопросов.

Напомним, всего в состав палаты входит 18 человек: 6 назначает глава города, 6 - депутаты городской думы, остальных выбирают члены палаты.

На заседании обновился состав: палату покинули 9 человек, вместо них прибыли новые общественные деятели.

1 марта члены общественной палаты обсудили с Сергеем Носовым развитие Нижнего Тагила.

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