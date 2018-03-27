Михаил Аршанский переизбран руководителем общественной палаты Нижнего Тагила (ВИДЕО)
27 марта, 13:25Общество
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26 марта в мэрии Нижнего Тагила были подведены итоги работы первого состава общественной палаты города. Руководителем палаты вновь был избран Михаил Аршанский.
Сюжеты: Нижний Тагил
За 2 года работы прошло 21 заседание, на которых представителями общественности рассмотрено 55 различных тем и вопросов.
Напомним, всего в состав палаты входит 18 человек: 6 назначает глава города, 6 - депутаты городской думы, остальных выбирают члены палаты.
На заседании обновился состав: палату покинули 9 человек, вместо них прибыли новые общественные деятели.
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