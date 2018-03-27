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Новости Нижнего Тагила

Поджог стал причиной пожара в доме барда Новикова в «Бухте Квинс» в Екатеринбурге

27 марта 2018, 10:00Добавить новость
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По результатам экспертизы выяснилось, что пожар в доме барда Александра Новикова произошёл из-за поджога. Напомним, трёхэтажный коттедж горел в посёлке «Бухта Квинс» 6 февраля текущего года.

О результатах проверки рассказали в пресс-службе МЧС по региону. Материалы дела были переданы в полицию, сотрудники которой будут принимать дальнейшие решения.

Александр Новиков прокомментировал случившееся. Он особое внимание уделил тому, что председатель кооператива Зиля Булатова раньше всех узнала о пожаре. Он пояснил, что строение принадлежит застройщику жилого комплекса – СК «ЭлитСтрой».

 

Несмотря на то, что ни к сгоревшему помещению, ни к отряду погорельцев не имею ни малейшего отношения, не могу остаться от события в стороне. Прочитав прежние интервью председателя кооператива Булатовой из «горящей точки», вся округа ломает голову над вопросом: как ей удалось узнать о пожаре раньше пожарных, примчаться на другой конец города задолго до них и вызвать их, если верить ее интервью, с первым «красным петухом»? Полагаю, что такое возможно только в двух случаях: или примчавшись в ступе на метле, или сидя с биноклем в соседних кустах. Очень осторожно обращаясь со спичками.

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