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Новости Нижнего Тагила

Проживающие с инвалидами пенсионеры получат льготу на выплаты по капремонту в России

28 марта 2018, 08:30Добавить новость
деньги,жкх,пенсионеры,ребенок,Россия,Госдума,инвалид,льготы
В России обсуждают законопроект, согласно которому пенсионеры, проживающие с инвалидами, будут частично освобождены от выплат по капремонту. Документы был принят в первом чтении в Госдуме.

Ранее были введены поправки, согласно которым выплаты компенсируются одиноким пожилым людям. Однако возникла нестыковка: если пенсионер живёт не один, а с инвалидом, то оба всё же должны платить по квитанции, ведь в данном случае пенсионер не является одиноким. У инвалидов при такой ситуации, в свою очередь, одна льгота фактически заменяется другой, передает «Российская газета».

Новые поправки призваны устранить такую несправедливость. Так, согласно проекту закона если семья состоит из неработающих пенсионеров и инвалидов первой и второй групп, то должна предоставляться льгота – компенсация в размере 50% и 100% в зависимости от возраста.

Предварительно известно, что речь идёт о 170 тысячах россиян, недополучающих такую льготу из-за нестыковки в законе. По мнению экспертов, обе группы граждан, проживающие как отдельно, так и вместе, должны рассчитывать на помощь государства.

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