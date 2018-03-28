Проживающие с инвалидами пенсионеры получат льготу на выплаты по капремонту в России

Ранее были введены поправки, согласно которым выплаты компенсируются одиноким пожилым людям. Однако возникла нестыковка: если пенсионер живёт не один, а с инвалидом, то оба всё же должны платить по квитанции, ведь в данном случае пенсионер не является одиноким. У инвалидов при такой ситуации, в свою очередь, одна льгота фактически заменяется другой, передает «Российская газета».



Новые поправки призваны устранить такую несправедливость. Так, согласно проекту закона если семья состоит из неработающих пенсионеров и инвалидов первой и второй групп, то должна предоставляться льгота – компенсация в размере 50% и 100% в зависимости от возраста.



Предварительно известно, что речь идёт о 170 тысячах россиян, недополучающих такую льготу из-за нестыковки в законе. По мнению экспертов, обе группы граждан, проживающие как отдельно, так и вместе, должны рассчитывать на помощь государства.