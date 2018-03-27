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Новости Нижнего Тагила

Путин: «Виновные в пожаре в Кемерово будут наказаны» (ФОТО)

27 марта 2018, 14:45Добавить новость
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27 марта Владимир Путин встретился в Кемерово с инициативной группой граждан и навестил пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Около здания администрации, где проходило совещание Путина и властей региона собралась толпа людей. Они говорили, что не доверяют озвученным цифрам о погибших, и требовали наказать виновных.

 

Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны, -- сказал Путин.


Президент также посетил областную больницу, где находятся пострадавшие. Поговорил с Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с 4 этажа ТЦ. Молодой человек рассказал, что находился в здании с отцом и впервые минуты не поверил в серьезность происходящего. Всем пострадавшим глава государства пожелал скорейшего выздоровления, сообщает РИА Новости.

Сегодня президент возложил цветы в память о жертвах пожара.

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