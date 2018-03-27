Путин: «Виновные в пожаре в Кемерово будут наказаны» (ФОТО)

Около здания администрации, где проходило совещание Путина и властей региона собралась толпа людей. Они говорили, что не доверяют озвученным цифрам о погибших, и требовали наказать виновных.

Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны, -- сказал Путин.



Президент также посетил областную больницу, где находятся пострадавшие. Поговорил с Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с 4 этажа ТЦ. Молодой человек рассказал, что находился в здании с отцом и впервые минуты не поверил в серьезность происходящего. Всем пострадавшим глава государства пожелал скорейшего выздоровления, сообщает РИА Новости.



Сегодня президент возложил цветы в память о жертвах пожара.



