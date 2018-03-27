Путин: «Виновные в пожаре в Кемерово будут наказаны» (ФОТО)

Около здания администрации, где проходило совещание Путина и властей региона собралась толпа людей. Они говорили, что не доверяют озвученным цифрам о погибших, и требовали наказать виновных.

Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны сказал Путин.

Президент также посетил областную больницу, где находятся пострадавшие. Поговорил с Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с 4 этажа ТЦ. Молодой человек рассказал, что находился в здании с отцом и впервые минуты не поверил в серьезность происходящего. Всем пострадавшим глава государства пожелал скорейшего выздоровления, сообщает РИА Новости.