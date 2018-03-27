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Новости Нижнего Тагила

16,5 млн рублей будут направлены на газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле

27 марта 2018, 12:45Добавить новость
Нижний Тагил,ГАЗ,газификация,газопровод,Носова,Штурмовая,Носов,частный сектор
В Нижнем Тагиле находится 23 территориальных объекта, требующих подведения газовых сетей. 27 марта в мэрии Нижнего Тагила обсудили вопрос проведения газа в микрорайоны с индивидуальной жилой застройкой.

Всего в Нижнем Тагиле находится 23 территориальных объекта, требующих подведения газовых сетей. В основном это частный сектор с центральным отоплением.

Сергей Носов дал поручение подготовить графики проектирования работ по газификации по всем указанным объектам, а также график проведения самих работ.   

 Первоочередная цель газификации частного сектора – это повышение эффективности работы теплоснабжающих организаций, -- подчеркнул глава города.


Также в 2018 году запланировано скорректировать проект газификации микрорайона Голый Камень и построить 4 км газопровода, который «закольцует» улицы Носова и Штурмовая. На эти цели будет направлено 16,5 млн рублей. В этом году завершится проектирование работ по газификации старой Вагонки, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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