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Новости Нижнего Тагила

Тагильские студенты выиграли грант в 150 тысяч на проект о героях ВОВ (ВИДЕО)

27 марта 2018, 15:25Добавить новость
выставка,культура,образование,Свердловская область,студенты,НТГСПИ,история,ВОв,Великая отечественная война
Начавшийся три года назад студенческий проект «Имена победы» приобретает региональный масштаб. Идея проекта принадлежит студентам Нижнетагильской педагогической академии.
Замысел возник после того, как студенты узнали об улице, носящей имя Сергея Коровина – тагильчанина, героя войны. О том, что Сергей Коровин пожертвовал собой, закрыв своим телом амбразуру, учащимся рассказала Ирина Колтышева – идейный вдохновитель проекта.

Подобных «героических» улиц в Нижнем Тагиле много, но часто истории этих имён неизвестны горожанам. Студенты изучили эту тему - в итоге выяснилось, что только 32% тагильчан знают про улицы, получившие свои названия от тагильчан-героев войны. Отсюда исходит идея выставки «Имена победы».

Студенты проводят экскурсии по экспозиции, расположенной в их институте. Идея быстро прогрессировала. Для роста проекта 9 февраля участникам выдали грант на 150 тысяч рублей. Идею тагильских студентов планируется распространить и на другие регионы.

Накануне Дня победы студенты НТГСПИ планируют провести школьникам экскурсии по улицам, носящим имена героев войны.

Видео: Тагил-ТВ
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