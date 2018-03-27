Тагильские студенты выиграли грант в 150 тысяч на проект о героях ВОВ (ВИДЕО)

Замысел возник после того, как студенты узнали об улице, носящей имя Сергея Коровина – тагильчанина, героя войны. О том, что Сергей Коровин пожертвовал собой, закрыв своим телом амбразуру, учащимся рассказала Ирина Колтышева – идейный вдохновитель проекта.

Подобных «героических» улиц в Нижнем Тагиле много, но часто истории этих имён неизвестны горожанам. Студенты изучили эту тему - в итоге выяснилось, что только 32% тагильчан знают про улицы, получившие свои названия от тагильчан-героев войны. Отсюда исходит идея выставки «Имена победы».

Студенты проводят экскурсии по экспозиции, расположенной в их институте. Идея быстро прогрессировала. Для роста проекта 9 февраля участникам выдали грант на 150 тысяч рублей. Идею тагильских студентов планируется распространить и на другие регионы.

Накануне Дня победы студенты НТГСПИ планируют провести школьникам экскурсии по улицам, носящим имена героев войны.