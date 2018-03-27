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Тагильские студенты выиграли грант в 150 тысяч на проект о героях ВОВ (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские студенты выиграли грант в 150 тысяч на проект о героях ВОВ (ВИДЕО)

27 марта, 15:25Общество
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