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Торговые центры Нижнего Тагила до 10 апреля будут проверены на пожарную безопасность
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торговые центры Нижнего Тагила до 10 апреля будут проверены на пожарную безопасность

27 марта, 16:40Общество
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