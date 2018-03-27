Торговые центры Нижнего Тагила до 10 апреля будут проверены на пожарную безопасность

Проверку будут выполнять сотрудники прокуратуры, МВД и МЧС. Уже составляется план проверки ТЦ Дзержинского района.

26 марта, после крупного пожара в ТЦ Кемерово, генпрокуратура РФ поручила организовать проверки всех торговых и развлекательных центров России, пишут «Все новости».