Торговые центры Нижнего Тагила до 10 апреля будут проверены на пожарную безопасность
27 марта, 16:40Общество
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Все торговые и развлекательные центры Нижнего Тагила будут проверены на соответствие правилам пожарной безопасности. Срок проверки установлен до 10 апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проверку будут выполнять сотрудники прокуратуры, МВД и МЧС. Уже составляется план проверки ТЦ Дзержинского района.
26 марта, после крупного пожара в ТЦ Кемерово, генпрокуратура РФ поручила организовать проверки всех торговых и развлекательных центров России, пишут «Все новости».
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