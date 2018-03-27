Учительница из Екатеринбурга просила 80 тыс. рублей за интим для выплаты кредита

В Екатеринбурге юрист Артем Коноплев обвинил молодую учительницу в проституции.

По словам юриста, он вел переписку в соцсети с девушкой об оказании интимных услуг. За них учительница просила 80 тыс. рублей. Деньги ей нужны были для погашения кредита. Встречу с потенциальным клиентом девушка назначила прямо в школе во время продленки.



Коноплев предоставил скриншоты переписки, однако на данный момент страничка учительницы удалена.



По словам директора ОУ, девушка уволилась из школы по собственному желанию, сказав, что ее оклеветали, сообщает ura.ru.