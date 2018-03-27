Учительница из Екатеринбурга просила 80 тыс. рублей за интим для выплаты кредита

По словам юриста, он вел переписку в соцсети с девушкой об оказании интимных услуг. За них учительница просила 80 тыс. рублей. Деньги ей нужны были для погашения кредита. Встречу с потенциальным клиентом девушка назначила прямо в школе во время продленки.