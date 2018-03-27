В Свердловскую область вновь возвращаются сильные снегопады.

По словам Галины Шепоренко, главного синоптика Уральского УГМС, уже к четвергу новый холодный циклон приведет за собой минусовые температуры и много снега, особенно на севере области. До незначительных плюсовых отметок температура воздуха поднимется не ранее 5-8 апреля, ночами же нас ждет стойкий минус до 9 градусов.

«Уралинформбюро» сообщает, что месячная норма осадков на Среднем Урале уже в марте составила 120 – 150%. Снежным будет и апрель. Во всяком случае, до 20-х чисел следующего месяца ждать таяния снега не приходится, считают синоптики. И советуют не торопится с заменой резины на автомобилях.