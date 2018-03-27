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Новости Нижнего Тагила

В Свердловскую область вновь возвращаются сильные снегопады.

27 марта 2018, 13:10Добавить новость
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Тепла дождемся  не раньше мая.

По словам Галины Шепоренко, главного синоптика Уральского УГМС, уже к четвергу новый холодный циклон приведет за собой минусовые температуры  и много снега, особенно на севере области. До незначительных плюсовых отметок температура воздуха поднимется не ранее 5-8 апреля, ночами же нас ждет стойкий минус до 9 градусов.
«Уралинформбюро» сообщает, что месячная норма осадков  на Среднем Урале уже в марте составила 120 – 150%. Снежным будет и апрель. Во всяком случае, до 20-х чисел следующего месяца ждать таяния снега не приходится, считают синоптики. И советуют  не торопится с заменой резины на автомобилях.

 

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Погода в Нижнем Тагиле
-3
Свердловская область
Нижний Тагил
-3
ночь: -8
утро: -10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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