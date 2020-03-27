Активы холдинга «Россети» составили 484 млрд рублей на конец 2019 года

Так, чистые активы «Россетей» приблизились к отметке 484 миллиарда рублей. На конец прошлого года активы группы компаний превысили ее уставный капитал на 283 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 45% и достигла отметки в 39 миллиардов рублей. Валовая прибыль возросла на 54,4%, составив 34 миллиарда рублей, информируют «Новые известия».

По словам генерального директора «Россетей» Павла Ливинского, холдинг демонстрирует стабильность на протяжении последней трехлетки.

Глава корпорации подчеркнул, что приоритетными направлениями развития «Россетей» стали улучшение операционной эффективности, снижение издержек за счет применения цифровых технологий и повышение прозрачности для акционеров.

Принятая корпорацией концепция развития способствует формированию главных задач, целей и путей их достижения. «Россети» заставляют электросетевой комплекс работать в интересах потребителей, акционеров и страны, резюмировал Ливинский.

На данный момент группа компаний «Россети» работает над реализацией концепции «Цифровая трансформация 2030». Здесь энергетики используют новейшее российское оборудование и программное обеспечение. Цифровые технологии выведут на новый уровень операционную и инвестиционную эффективность электросетей.