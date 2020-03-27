Буддийский храм на горе Качканар закрывается на карантин до 5 апреля
Сегодня, 18:58ОбществоФото: vk.com/shedrub_ling
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Буддисты на горе Качканар перестанут принимать посетителей до 5 апреля, сообщается в группе общины во «ВКонтакте».
Сюжеты: Коронавирус
По их словам, такие меры предприняты по просьбе правительства Свердловской области, которое 26 марта объявило о закрытии на неделю всех развлекательных мест и непродовольственных магазинов в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, в православных храмах не вводятся ограничения на посещения. Екатеринбургская епархия попросила прихожан старше 60 лет не посещать богослужения, а смотреть их на православных каналах.
Карта распространения коронавируса в России
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