Екатеринбургская епархия попросила пожилых людей не приходить на службы
Сегодня, 12:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге епархия обратилась к прихожанам пенсионного возраста с просьбой воздержаться от посещения храмов, пишет портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Епархия отмечает, что посмотреть богослужения можно по телевидению на православных каналах.
Напомним, что пенсионеры находятся в группе риска, они наиболее тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Для поддержки людей старшего поколения в Екатеринбурге ресторан начал принимать заказы на доставку продуктов. Кроме того, в регионе работают волонтеры, которые привозят пенсионерам продукты.
Ранее в беседе с TagilCity.ru Нижнетагильская епархия сообщала, что не планирует вводить каких-либо ограничений на посещение храмов.
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