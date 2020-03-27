Екатеринбургская епархия попросила пожилых людей не приходить на службы

Епархия отмечает, что посмотреть богослужения можно по телевидению на православных каналах.

Напомним, что пенсионеры находятся в группе риска, они наиболее тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Для поддержки людей старшего поколения в Екатеринбурге ресторан начал принимать заказы на доставку продуктов. Кроме того, в регионе работают волонтеры, которые привозят пенсионерам продукты.