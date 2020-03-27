На Урале УК и ТСЖ запретили отключать услуги должникам в нерабочую неделю

Более того, в период вынужденных выходных из-за коронавируса должны круглосуточно работать аварийно=диспетчерские службы на случай аварий, а также люди, отвечающие за ремонт поломок.

В Свердловской области, как и в других регионах, введен режим повышенной готовности. Накануне был подписан указ о том, чтобы все торговые центры, магазины, кроме продуктовых и аптек, а также досуговые учреждения и общепита были закрыты. Официально, по всей стране, неделя с 30 марта по 5 апреля, была объявлена выходной.