Пансионаты и детские лагеря в России из-за коронавируса закрываются до лета
Сегодня, 10:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за пандемии в России до 1 июля будут закрыты пансионаты, дома отдыха, горнолыжные курорты и детские лагеря, соответствующий документ размещен на сайте правительства.
Сюжеты: Коронавирус
Соответствующее решение принято для недопущения распространения коронавируса. Ограничение вступает в силу с 28 марта. Российские курорты всех уровней на это время откажутся от приема отдыхающих. Граждане, находящиеся на курортах, будут до окончания отдыха помещены на самоизоляцию, питаться они должны только в местах проживания.
Напомним, в России с 28 марта закрываются все магазины, кроме продуктовых, а также торговые центры.
Карта распространения коронавируса в России
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