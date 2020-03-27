Пансионаты и детские лагеря в России из-за коронавируса закрываются до лета

Соответствующее решение принято для недопущения распространения коронавируса. Ограничение вступает в силу с 28 марта. Российские курорты всех уровней на это время откажутся от приема отдыхающих. Граждане, находящиеся на курортах, будут до окончания отдыха помещены на самоизоляцию, питаться они должны только в местах проживания.