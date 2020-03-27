Почта России снизит цену за курьерскую доставку посылок

Таким образом, любую посылку можно получить на дом. Кроме того, если на ней нет наложенного или таможенного платежа, то посылка легче 31 килограмма обойдется в два раза дешевле, чем раньше. Оформление доставки или EMS-отправки доступно как через официальный портал Почты России, так и с помощью мобильной аппликации, сообщает издание inkazan.ru.