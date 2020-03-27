Почта России снизит цену за курьерскую доставку посылок

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Активное использование курьерских услуг и других дистанционных сервисов от Почты России позволяет дополнительно снизить риски распространения коронавируса среди клиентов компании.
Таким образом, любую посылку можно получить на дом. Кроме того, если на ней нет наложенного или таможенного платежа, то посылка легче 31 килограмма обойдется в два раза дешевле, чем раньше. Оформление доставки или EMS-отправки доступно как через официальный портал Почты России, так и с помощью мобильной аппликации, сообщает издание inkazan.ru.
Подобное смещение акцентов в обслуживании клиентов с личного контакта на дистанционный режим должно будет позитивно сказаться на рисках заражения коронавирусом. Кроме того, профилактические меры принимаются и в самих отделениях Почты России, где части сотрудников все еще приходится работать на местах. В филиалах постоянно проводятся дезинфекция, влажная уборка и замеры температуры.
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