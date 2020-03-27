Путин рассказал, когда Россия справится с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин сообщил, что страна справится с коронавирусом раньше, чем через два-три месяца, пишут «Известия».
Сюжеты: Коронавирус
Об этом глава государства заявил 26 марта во время встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево. Путин подчеркнул, что в России «неплохой прогноз», в других странах говорят о более длительных сроках борьбы с инфекцией.
Напомним, 25 марта во время видеообращения к россиянам президент сообщил о введении в стране нерабочей недели. Позже главы регионов подписали указы о закрытии на этот период торговых центров, заведений общепита, непродовольственных магазинов.
По последним данным в России насчитывается 840 заболевших, 38 человек выздоровели, два человека скончались.
Карта распространения коронавируса в России
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