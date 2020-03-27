Роспотребнадзор грозит свердловчанам уголовным наказанием за нарушение самоизоляции
Сегодня, 14:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жители Свердловской области начли получать смс-сообщения от Роспотребнадзора, в которых их предупреждают об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции.
Сюжеты: Коронавирус
Текст сообщения гласит, что граждане, приехавшие из-за границы, а также проживающие с ними, должны в течение 14 дней находиться на самоизоляции.
Нарушение режима влечет административную или уголовную ответственность, информирует ведомство.
Напомним, число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу человек. В Свердловской области официально подтверждены 20 случаев заболевания.
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