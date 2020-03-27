Куйвашев предложил свердловчанам жаловаться о проблемах с уходом на выходные

Также сегодня планируется издание указа, предписывающего всем работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые продолжат работу в выходную неделю.

Напоминаем, что в случае необходимости, либо же в связи с возникновением проблем с уходом на выходные все желающие могут позвонить на горячую линию «стопкоронавирус» по номеру 8-800-200-01-12 или по телефону 112.

Накануне губернатором был подписан указ о закрытии с 28 марта по 3 апреля всех торговых центров в регионе, аптек, магазинов (кроме продуктовых), развлекательных учреждений и организаций бытового обслуживания, кроме ритуальных.

В настоящее время в Екатеринбурге насчитывается 20 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и еще более 200 находятся под наблюдением врачей в ЦГКБ № 6 и ГКБ № 40.

Всего в мире на сегодняшний день число жертв коронавируса достигло 532 тысячи человек, в России — 1036 заболевших.