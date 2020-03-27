Свердловское МВД: «Силовой блок не допустит, чтобы обстановка была дестабилизирована»

Пока роста мы не отмечаем. Мы всегда работаем в таком режиме — всегда готовы. Мы на страже порядка,заявили в пресс-группе.

Пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых также заявляет, что Свердловский гарнизон полиции работает и будет работать над своей основной задачей — обеспечение общественного порядка и безопасности для граждан проживающих в области.

Весь силовой блок, включая представителей МВД, не допустят, чтобы эта обстановка была кем-либо дестабилизирована, а также не допустит даже попыток этого,рассказал Горелых.

Напомним, с 27 марта МВД России приостанавливает личные приемы граждан из-за распространения коронавируса. Обратиться с заявлением можно будет посредством отправки письма по почте или в электронной форме. Неделю с 28 марта по 5 апреля президент РФ Владимира Путина объявил нерабочей. По последним данным, количество заражений на территории страны достигло 840 человек и продолжает расти. В Свердловской области зарегистрировано 20 случаев заболевания.