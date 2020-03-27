Тагильские гимнастки ушли на карантин. Для тренировок они запустили видео-онлайн

По словам Школьник, ежедневные тренировки на на закрытом канале в социальных сетях. В качестве тренеров поочередно выступают сами воспитанницы — проводить занятия доверили самым титулованным.

Обычно турниры проходят круглый год, и хоть сейчас их отменили, необходимо сохранять форму, потому что когда соревнования возобновятся точно не известно. Нужно быть готовыми, а за время небольшого простоя, уже видно, что некоторые спортсменки стали терять форму,пояснила президент нижнетагильской федерации художественной гимнастики.