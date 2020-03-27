Тагильские гимнастки ушли на карантин. Для тренировок они запустили видео-онлайн
Воспитанницы Нижнетагильской федерации художественной гимнастики ушли на карантин. Однако их тренировки продолжаются — они проходят в онлайн-режиме, рассказала президент федерации Екатерина Школьник.
По словам Школьник, ежедневные тренировки на на закрытом канале в социальных сетях. В качестве тренеров поочередно выступают сами воспитанницы — проводить занятия доверили самым титулованным.
Обычно турниры проходят круглый год, и хоть сейчас их отменили, необходимо сохранять форму, потому что когда соревнования возобновятся точно не известно. Нужно быть готовыми, а за время небольшого простоя, уже видно, что некоторые спортсменки стали терять форму,пояснила президент нижнетагильской федерации художественной гимнастики.
Напомним, 16 марта Министерство спорта РФ отменило на территории России все международные соревнования, также было рекомендовано приостановить турниры внутри страны. Помимо этого, ЧМ-2020 по хоккею был отменен, а чемпионат Европы по футболу перенесён на следующий год. Ведущие спортивные лиги большинства стран приостановили или отменили сезоны. Появляется всё больше новостей из всех уголков мира, что спортсмены переходят на удалённые тренировки.