«Уралхимпласт» пообещал дать выходные дневной смене и сохранить работникам зарплату

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и на основании Указа Президента Российской Федерации с 30 марта по 3 апреля для дневного персонала ПАО «Уралхимпласт» установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.

В то же время на УХП отметили, что предоставили такие условия только работников дневной смены. На предприятии пояснили, что не могут отправить на «каникулы» всех сотрудников, поскольку необходимо поддерживать непрерывный технологический процесс. В частности, сменный производственный, технологический, а также частично административный персонал продолжит работу в штатном режиме.

Представители «Уралхимпласта» подчеркнули, что на предприятии соблюдаются все меры по профилактике коронавируса: замер температуры тела работников в начале каждой смены, проветривание помещений каждые два часа, ежедневная влажная уборка кабинетов, бытовок, сантехкомнат с применением специальных средств.