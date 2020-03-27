«Уралхимпласт» пообещал дать выходные дневной смене и сохранить работникам зарплату
ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле изменил режим работы дневного персонала для максимального снижения риска заболеваний. С 30 марта по 3 апреля для этих сотрудников будет установлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и на основании Указа Президента Российской Федерации с 30 марта по 3 апреля для дневного персонала ПАО «Уралхимпласт» установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.
В то же время на УХП отметили, что предоставили такие условия только работников дневной смены. На предприятии пояснили, что не могут отправить на «каникулы» всех сотрудников, поскольку необходимо поддерживать непрерывный технологический процесс. В частности, сменный производственный, технологический, а также частично административный персонал продолжит работу в штатном режиме.
Представители «Уралхимпласта» подчеркнули, что на предприятии соблюдаются все меры по профилактике коронавируса: замер температуры тела работников в начале каждой смены, проветривание помещений каждые два часа, ежедневная влажная уборка кабинетов, бытовок, сантехкомнат с применением специальных средств.
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с распространением коронавируса. При этом у сотрудников сохраняется заработная плата.