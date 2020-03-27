В Екатеринбурге курьеры ресторана начнут доставлять продукты пенсионерам
Сегодня, 10:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Курьеры ресторана доставки «Сушкоф» начнут доставлять продукты пенсионерам, находящимся на самоизоляции, в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Тюмени, пишет 66.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Сообщается, что пенсионеры могут позвонить по номеру +7 800 700 56 11 и заказать продукты. Курьер в менее загруженные часы сходит в магазин, приобретет все необходимое по списку и доставит продукты на дом. За доставку пенсионерам платить не нужно, достаточно оплатить только продукты по чеку, предоставленному курьером.
У курьеров есть свободное время между обеденным и вечерним пиками. Работодатель также оплачивает сотруднику это время.
Кроме того, в Свердловской области работает волонтерское движение, которое также доставляет продукты пожилым жителя региона. Для этого нужно позвонить по номеру 8 (800) 200–34–11.
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