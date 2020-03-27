В Екатеринбурге курьеры ресторана начнут доставлять продукты пенсионерам

Сообщается, что пенсионеры могут позвонить по номеру +7 800 700 56 11 и заказать продукты. Курьер в менее загруженные часы сходит в магазин, приобретет все необходимое по списку и доставит продукты на дом. За доставку пенсионерам платить не нужно, достаточно оплатить только продукты по чеку, предоставленному курьером.