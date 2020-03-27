В Екатеринбурге обыскивают офис застройщика в рамках дела о пожаре с гибелью 7 людей
Сегодня, 16:58ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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В офисе екатеринбургского застройщика «Фортис» проходят обыски в связи с пожаром в бараке на улице Омской, 91, где в огне погибли семь человек. Компания возводит рядом жилой комплекс, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Следственные действия проводит региональное СУ СКР в рамках уголовного дела о поджоге и убийстве более двух лиц.
Напомним, пожар в бараке произошел в ночь на 27 марта, проливка конструкций закончилась около шести утра. Огонь тушили 57 пожарных на 12 единицах спецтехники.
Десять жителей дома эвакуировались самостоятельно. Еще одну женщину госпитализировали с ожогами. Кроме того, после тушения в комнатах нашли семь тел, личности погибших пока не установлены.
После пожара в соцсетях появились предположения, что к поджогу может быть причастна компания ООО «Фортис», которая строит рядом жилой комплекс. Сам застройщик свою вину отрицает.
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