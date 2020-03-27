В Екатеринбурге обыскивают офис застройщика в рамках дела о пожаре с гибелью 7 людей

Следственные действия проводит региональное СУ СКР в рамках уголовного дела о поджоге и убийстве более двух лиц.

Напомним, пожар в бараке произошел в ночь на 27 марта, проливка конструкций закончилась около шести утра. Огонь тушили 57 пожарных на 12 единицах спецтехники.

Десять жителей дома эвакуировались самостоятельно. Еще одну женщину госпитализировали с ожогами. Кроме того, после тушения в комнатах нашли семь тел, личности погибших пока не установлены.