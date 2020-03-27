В Екатеринбурге после пожара с гибелью семи человек возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала после пожара с гибелью семи человек возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», а также «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», сообщает региональная прокуратура.
Сюжеты: Екатеринбург
Кроме того, по факту инцидента организована прокурорская проверка. В настоящий момент установлено, что вопрос о признании деревянного барака аварийным не рассматривался и дом не был включен в программу по расселению ветхого жилья.
Напомним, в результате пожара, произошедшего сегодня ночью, погибли семь человек, десятерым удалось спастись, одна женщина находится в тяжелом состоянии в больнице.
Городские власти решают вопрос о временном размещении погорельцев в здании школы. Им также оказывается психологическая помощь.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей