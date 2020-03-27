В Екатеринбурге с главврачом больницы, где умерла пациентка, продлили контракт
Сегодня, 21:33ОбществоФото: pixabay.com
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Управление здравоохранения решило не увольнять главврача ЦГБ № 20 в Екатеринбурге Семена Хмельникера. Накануне с ним решено было не продлевать контракт после смерти пациентки в коридоре больницы, сообщает Znak со ссылкой на пресс-секретаря минздрава Свердловской области Константина Шестакова.
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Контракт с главным врачом больницы должен был закончиться 31 марта. Пока его было решено продлить до того, пока не будут получены результаты проверки правоохранительными и надзорными органами.
Напомним, в начале марта в ЦГБ № 20 скончалась 30-летняя Надежда Богданова в коридоре больницы. Женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «панкреатит». Сначала она находилась в палате, но потом из-за криков пациентку вместе с кроватью перенесли в коридор, чтобы она не мешала другим пациентам. Ситуацию взял на личный контроль глава областного Минздрава Андрей Цветков.
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