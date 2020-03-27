В Екатеринбурге с главврачом больницы, где умерла пациентка, продлили контракт

Контракт с главным врачом больницы должен был закончиться 31 марта. Пока его было решено продлить до того, пока не будут получены результаты проверки правоохранительными и надзорными органами.

Напомним, в начале марта в ЦГБ № 20 скончалась 30-летняя Надежда Богданова в коридоре больницы. Женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «панкреатит». Сначала она находилась в палате, но потом из-за криков пациентку вместе с кроватью перенесли в коридор, чтобы она не мешала другим пациентам. Ситуацию взял на личный контроль глава областного Минздрава Андрей Цветков.