В Нижнем Тагиле призывники смогут пройти медкомиссию с 13 апреля
Сегодня, 19:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 апреля по 15 июля стартует весенний призыв граждан на военную службу. В Нижнем Тагиле проходить медкомиссию призывники начнут с 13 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
27 марта замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров провел совещание по организации весеннего призыва в Нижнем Тагиле. На совещании обсуждались вопросы медицинского обеспечения призыва. Начальник отделения Лидия Голубева сообщила, что прием призывников военкомат начнет с 13 апреля. Тогда же начнет работу и медицинская комиссия.
Также в ходе совещания в адрес военного комиссара Александра Вострилова были приняты рекомендации по организации призыва.
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