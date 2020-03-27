В Нижнем Тагиле призывники смогут пройти медкомиссию с 13 апреля

27 марта замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров провел совещание по организации весеннего призыва в Нижнем Тагиле. На совещании обсуждались вопросы медицинского обеспечения призыва. Начальник отделения Лидия Голубева сообщила, что прием призывников военкомат начнет с 13 апреля. Тогда же начнет работу и медицинская комиссия.