В России ЕГЭ предложено перенести на август из-за коронавируса

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В Госдуме предложили рассмотреть вопрос переноса ЕГЭ и прием в вузы на август из-за пандемии, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
С соответствующим предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он подчеркнул, что уровень дистанционного обучения, на которое переведены школьники, не устраивает родителей, а также самих учеников. В связи с этим многие школьники могут нуждаться в дополнительной подготовке, на что потребуется время.
Наша система оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное образование, из-за чего многие уроки свелись просто к конспектированию учебных параграфов,отмечает в связи с этим директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
Напомним, российские школьники сейчас ушли на каникулы, а затем на две недели переходят на дистанционное обучение — до 12 апреля.
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