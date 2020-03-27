В России ЕГЭ предложено перенести на август из-за коронавируса

С соответствующим предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он подчеркнул, что уровень дистанционного обучения, на которое переведены школьники, не устраивает родителей, а также самих учеников. В связи с этим многие школьники могут нуждаться в дополнительной подготовке, на что потребуется время.