В России из-за коронавируса предлагают ограничить продажу алкоголя
Сегодня, 11:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев обратился в кабмин с предложением ограничить продажу алкоголя на время особого положения из-за коронавируса, пишет RT.
Сюжеты: Коронавирус
Хамзаев предложил ввести ограничение продажи алкоголя до 1 мая. В частности, продавать в одни руки не более одного литра алкоголя крепостью более девяти градусов при разовой покупке. Член общественной палаты подчеркивает, что российское правительство вправе принимать подобные решения, вплоть до полного ограничения продажи спиртных напитков на время пандемии.
Ранее ВОЗ призвала граждан воздержаться от употребления алкоголя во время пандемии коронавируса.
Напомним, с 28 марта в Свердловской области закрываются рестораны, торговые центры и все магазины, кроме продуктовых.
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