В России из-за коронавируса предлагают ограничить продажу алкоголя

Хамзаев предложил ввести ограничение продажи алкоголя до 1 мая. В частности, продавать в одни руки не более одного литра алкоголя крепостью более девяти градусов при разовой покупке. Член общественной палаты подчеркивает, что российское правительство вправе принимать подобные решения, вплоть до полного ограничения продажи спиртных напитков на время пандемии.