В России из-за коронавируса приостановил работу сервис поиска попутчиков BlaBlaCar

По словам генерального директора сервиса Наколаса Брюссона, безопасность пользователей компания ставит в приоритет, а потому приостановка работы является верным решением с целью предупреждения распространения коронавируса. Также он призвал пользователей сервиса оставаться на время пандемии дома.

Брюссон также отметил, что в исключительных случаях сервисом можно будет воспользоваться. К примеру, он будет доступен для поездок медицинских работников, сотрудников продуктовых магазинов или тех, кто присматривает за людьми, требующими ухода.

Генеральный директор добавил, что команда сервиса продолжает работу, но уже в дистанционном режиме. Все 700 сотрудников компании переведены на удаленную работу.

Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена выходной. Останавливается работа торговых центров, развлекательных и других заведений. Работать останутся только продуктовые магазины и аптеки.

По последним данным, в России официально подтверждено 1044 случая заболевания коронавирусом, из них 20 в Свердловской области. Также отмечается, что трое человек скончались.