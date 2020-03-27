В Свердловской области спецгруппа будет контролировать закрытие ТЦ и ресторанов

Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, представители групп будут либо сразу устранять нарушения на месте, либо передавать информацию в министерство общественной безопасности и силовикам.

Кроме того, к работе будут привлекаться муниципальные оперативные штабы.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в каждом муниципалитете создан оперативный штаб. Он должен контролировать ситуацию и в случае выявления нарушений передавать информацию в Роспотребнадзор.

Все рычаги воздействия у нас есть. Я порекомендовал бы с ограничениями не шутить, последствия будут самые серьезные, сказал Евгений Куйвашев.

Неделя с 28 марта по 5 апреля была объявлена Владимиром Путиным выходной. Данная мера введена для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В рамках выполнения указа губернатор области запретил работать торговым центрам, ресторанам и развлекательным заведениям. Работать разрешается только продуктовым магазинам и аптекам.

Напомним, по последним данным, в России зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 20 официально подтверждены в Свердловской области.