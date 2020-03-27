В Тагиле МФЦ будут работать в «каникулы». Сотрудники просят отказаться от посещения
Многофункциональный центр в Нижнем Тагиле продолжит функционировать в период нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, объявленной в России из-за распространения коронавируса.
Одна из сотрудниц МФЦ Юлия Комарова сообщила, что центр работает в штатном режиме, но попросила, чтобы люди отказались от посещения без необходимости.
Мы по-прежнему продолжаем прием и обработку ваших документов. В связи с тем, что многие организации на следующей неделе окажутся «на карантине», и у людей появится больше свободного времени, убедительная просьба: не нужно бежать в МФЦ, чтобы оформить какую-то услугу (я уверена, эту неделю вы точно переживаете без нее), а уж тем более брать с собой детей потому, что детские сады тоже не работают, сообщила Юлия Комарова на личной странице во ВКонтакте.
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением у сотрудников заработной платы. На следующий день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выпустил указ о приостановке работы торговых центров, кинотеатров, ресторанов и ночных клубов.