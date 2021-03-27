Свердловское управление ЗАГС реорганизуют с 1 июля 2021 года

Отмечается, что лимит штатной численности областного управления ЗАГС составит 355 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме на четыре миллиона рублей. В структуру будут включены 39 уральских отделений. Контролировать их работу должен один из замначальников управления.
Положение гласит, что управление так и будет осуществлять деятельность по регистрации актов гражданского состояния. Далее реорганизация и ликвидация свердловского управления ЗАГС будет происходить в зависимости от решения губернатора.
Документ вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Напомним, ЗАГСы на территории Свердловской области первыми завершили перевод архивов в единую электронную систему. Ожидается, что такой переход позволит горожанам получать справки в течение дня в любом близлежащем отделении.