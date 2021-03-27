Свердловское управление ЗАГС реорганизуют с 1 июля 2021 года

Свердловское управление ЗАГС реорганизуют с 1 июля 2021 года

Сегодня, 16:24ОбществоФото: 1mediainvest.ru
К управлению ЗАГС Свердловской области присоединяются территориальные отделы записи актов гражданского состояния. Соответствующий документ, опубликованный на областном портале правовой информации, подписал губернатора Свердловской области Александр Высокинский (на время отпуска Евгения Куйвашева).

Отмечается, что лимит штатной численности областного управления ЗАГС составит 355 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме на четыре миллиона рублей. В структуру будут включены 39 уральских отделений. Контролировать их работу должен один из замначальников управления.

Положение гласит, что управление так и будет осуществлять деятельность по регистрации актов гражданского состояния. Далее реорганизация и ликвидация свердловского управления ЗАГС будет происходить в зависимости от решения губернатора.

Документ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, ЗАГСы на территории Свердловской области первыми завершили перевод архивов в единую электронную систему. Ожидается, что такой переход позволит горожанам получать справки в течение дня в любом близлежащем отделении.

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