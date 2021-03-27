Тагильский пенсионер выращивал коноплю в своей квартире и попал под суд

В сентябре 2020 год в его квартире на улице Победы полицейские обнаружили плантацию конопли из 47 кустов. По словам тагильчанина, он выращивал их для личного употребления. Сотрудники полиции изъяли оборудование, которое используется для выращивания и ухода за коноплей.