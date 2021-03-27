Тагильский пенсионер выращивал коноплю в своей квартире и попал под суд

Ранее мужчина уже был неоднократно судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.
В сентябре 2020 год в его квартире на улице Победы полицейские обнаружили плантацию конопли из 47 кустов. По словам тагильчанина, он выращивал их для личного употребления. Сотрудники полиции изъяли оборудование, которое используется для выращивания и ухода за коноплей.
При повторной проверке полицейские вновь обнаружили у мужчины в квартире мини-теплицу с 23 кустами конопли. Помимо них, было изъято более 11 грамм уже готового к употреблению высушенного наркотического вещества растительного происхождения.
Выяснилось, что находясь под подпиской о невыезде, мужчина возобновил свою преступную деятельность.
В отношении тагильчанина возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ).
В феврале 2020 года Тагилстроевский суд рассмотрел уголовные дела и назначил ему наказание в виде мер медицинского характера. В ближайшее время мужчину отправят в медучреждение.
Напомним, в январе в Нижнем Тагиле полицейские нашли у мужчины в гараже на Сухоложском плантацию конопли из пяти кустов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.