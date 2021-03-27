Здания в центре Нижнего Тагила на один час остались без подсветки

27 марта к массовой экологической акции «Час Земли» присоединился Нижний Тагил. В связи с этим центр города на один час остался без подсветки.

Данное мероприятие привлекает внимание к ограниченности ресурсов и проблемам экологии, а также вдумчивому потреблению воды, газа, тепла и электроэнергии. Флешмоб является ежегодным и проходит в последнюю субботу марта. В знак небезразличного отношения к будущему планеты, предлагается на один час выключить бытовые электроприборы и свет. В Нижнем Тагиле акция началась с 20.30 до 21.30 часов, были обесточены ряд объектов в центре города. Без подсветки осталось здание драматического театра, два жилых домах сталинской постройки, находящихся на проспектах Строителей и Ленина. Также погасла декоративная подсветка площади у памятника Е.А. и М. Е. Черепановым и освещение деревьев в Театральном сквере. Напомним, первый раз мероприятие было организовано в Австралии в 2007 году. Мировую поддержку акция получила уже на следующий год. А в 2009 году ее участниками стало более миллиарда жителей планеты. В России данная акция проводится с 2009 года. На один час без подсветки останутся здания в центре Нижнего Тагила 27 марта

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