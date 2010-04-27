Чиновники г. Нижний Тагил вышли на улицы с метлами
27 апреля 2010, 16:34ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Более 200 сотрудников мэрии лично наводили чистоту на улицах города.
С 8-го апреля в Нижнем Тагиле проходили традиционные субботники с участием сотрудников администрации города. Они прибирались на улицах Серова, Газетной, Первомайской, Фестивальной, на перекрестке улицы Циолковского и проспекта Ленина – приводили в порядок придорожную территорию, подметали, убирали мусор, сообщает Ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей