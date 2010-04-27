Чиновники г. Нижний Тагил вышли на улицы с метлами

С 8-го апреля в Нижнем Тагиле проходили традиционные субботники с участием сотрудников администрации города. Они прибирались на улицах Серова, Газетной, Первомайской, Фестивальной, на перекрестке улицы Циолковского и проспекта Ленина – приводили в порядок придорожную территорию, подметали, убирали мусор, сообщает Ntagil.org.