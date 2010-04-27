Нижний Тагил вошёл в пилотный проект по созданию Единого расчетного центра
27 апреля 2010, 16:43ОбществоArtem
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Правительство Свердловской области определилось со списком муниципалитетов, в которых будет реализован пилотный проект по созданию регионального Единого расчетного центра.
В него вошли Екатеринбург, Асбест, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. По словам заместителя областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, также определен оператор проекта — им стало «Облкомунэнерго», на базе которого будет создаваться и объединенная тепловая компания и расчетный центр. Отметим, что, по мнению губернатора Александра Мишарина, создание единого областного расчетного центра позволит усилить платежную дисциплину, контролировать коммунальные платежи и упорядочить работу предприятий ЖКХ, сообщает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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