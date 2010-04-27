Психологи в г. Нижний Тагил выявили шаблоны поведения водителей и пешеходов на дорогах

И они страдают в таких авариях больше всего. Между тем, пешеходам проще спрогнозировать действия автомобилиста. Машина достаточно инертна и не может перемещаться мгновенно. А вот предсказать поведение пешехода сложнее. Особенно если на дороге ребёнок или пожилой человек. Водителю нужно учитывать самый худший сценарий поведения и понять, увидел ли вообще пешеход приближающийся автомобиль. Если пешеходов на нерегулируемом переходе долго не пропускают, они будут перебегать дорогу перед машинами.

Одновременно пропускающие друг друга водитель и пешеход могут также синхронно начать двигаться. Нужно вести автомобиль так, чтобы ваши замыслы были понятны пешеходам. Днём в ДТП чаще попадают дети и пожилые люди. А ночью – нетрезвые пешеходы. Самым опасным местом на дороге являются перегоны – прямые участки, не оборудованные переходами. Здесь чаще всего сбивают пешеходов. Дело в том, что водители начинают осторожничать только при приближении к «зебрам» или светофорам. По мнению Натальи Никишиной, если учитывать на дороге такие закономерности в поведении водителей и пешеходов, то достичь взаимопонимания и безопасности станет гораздо легче.