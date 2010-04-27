Штормовое предупреждение объявлено на Урале
27 апреля 2010, 16:53ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Север Свердловской области уже заметает снегом. Как рассказали нам очевидцы, в Краснотурьинске высота снежного покрова уже достигает 20-ти сантиметров.
В ближайшее время, по мнению метеорологов, сильные снегопады возможны и в Нижнем Тагиле. На Урале объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают, что в Свердловской и Челябинской областях ожидается резкое понижение температуры и сильные осадки, а порывы ветра могут достигать 22-х метров в секунду. В МЧС прогнозируют рост числа ДТП и порывы линий электропередач, а территории, которые находятся в низинах, могут быть подтоплены, передает Уралинформбюро .
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей