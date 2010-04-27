«Смехотерапией» предлагают лечить американские специалисты

По крайней мере, так говорят американские специалисты. Это открытие было подтверждено экспериментально. 14 добровольцев 20 минут смотрели комедии, после чего у них взяли анализы. Результаты показали, что у испытуемых резко упала концентрация гормонов стресса, повысилось количество иммунных клеток, снизились кровяное давление и уровень холестерина, пишет ГородФМ.