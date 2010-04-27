«Смехотерапией» предлагают лечить американские специалисты
27 апреля 2010, 16:15ОбществоArtem
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Смех даже больше, чем умеренные физические нагрузки, снижает кровяное давление, избавляет от стресса и укрепляет иммунную систему.
По крайней мере, так говорят американские специалисты. Это открытие было подтверждено экспериментально. 14 добровольцев 20 минут смотрели комедии, после чего у них взяли анализы. Результаты показали, что у испытуемых резко упала концентрация гормонов стресса, повысилось количество иммунных клеток, снизились кровяное давление и уровень холестерина, пишет ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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