У Алексея Кушнарева сегодня юбилей

Как нам стало известно, никаких пышных торжеств на комбинате не планируется. Алексей Владиславович планирует отметить юбилей в кругу друзей, коллег и родных. Алексей Кушнарев родился 27 апреля 1960 года в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт и Академию народного хозяйства при Правительстве России. 20 лет работал на Магнитогорском металлургическом комбинате. В июне 2002-го Алексей Кушнарев переведен в ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». С 1 февраля 2005 года работает Управляющим директором НТМК. Кандидат технических наук, лауреат звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» и премии Правительства России в области науки и техники.